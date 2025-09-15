Никола Цолов: Имам желанието да открия какво е предизвикателството във Формула 2

Следващата голяма цел пред българския автомобилен пилот Никола Цолов е да премине във Формула 2. 18-годишният талант заяви, че все още няма нищо официално и до потвърждаването на трансфера ще продължава да работи, за да се подобрява.

Никола Цолов изпрати успешен сезон във Формула 3, след като завърши втори при пилотите и помогна за титлата при конструкторите на отбора му Кампос Рейсинг. Пилотът вече се подготвя и за преминаването във Формула 2, където болидът се управлява по-трудно.

"Спирачките, турбината, гумите, има много фактори във Формула 2. Но аз имам желанието да открия какво е предизвикателството", сподели той.

Топ пилотът на България мечтае и за по-големи предизвикателства.

"От Формула 2 до Формула 1 е огромна крачка. Така че, ако догодина съм във Формула 2 се надявам да се справя добре", допълни пилотът на Кампос Рейсинг.

Цолов беше гост на форума „Техностарт“ във Варна, където раздава автографи и се снима с публиката. Под негов патронаж се проведе и състезание, в което отборите трябваше най-бързо да поставят предна броня на електрически картинг.