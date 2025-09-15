БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов: Имам желанието да открия какво е предизвикателството във Формула 2

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Българският автомобилен пилот беше гост на форума „Техностарт“ във Варна.

никола цолов имам желанието открия предизвикателството формула
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Следващата голяма цел пред българския автомобилен пилот Никола Цолов е да премине във Формула 2. 18-годишният талант заяви, че все още няма нищо официално и до потвърждаването на трансфера ще продължава да работи, за да се подобрява.

Никола Цолов изпрати успешен сезон във Формула 3, след като завърши втори при пилотите и помогна за титлата при конструкторите на отбора му Кампос Рейсинг. Пилотът вече се подготвя и за преминаването във Формула 2, където болидът се управлява по-трудно.

"Спирачките, турбината, гумите, има много фактори във Формула 2. Но аз имам желанието да открия какво е предизвикателството", сподели той.

Топ пилотът на България мечтае и за по-големи предизвикателства.

"От Формула 2 до Формула 1 е огромна крачка. Така че, ако догодина съм във Формула 2 се надявам да се справя добре", допълни пилотът на Кампос Рейсинг.

Цолов беше гост на форума „Техностарт“ във Варна, където раздава автографи и се снима с публиката. Под негов патронаж се проведе и състезание, в което отборите трябваше най-бързо да поставят предна броня на електрически картинг.

Свързани статии:

Никола Цолов заключи второто място в класирането на Формула 3
Никола Цолов заключи второто място в класирането на Формула 3
Българския лъв сложи край на сезона с второ място на "Монца", а...
Чете се за: 03:45 мин.
#Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Връхлитат ни студ и силен вятър
3
Връхлитат ни студ и силен вятър
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Валежи и ветровито време ни очакват утре
5
Валежи и ветровито време ни очакват утре
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
6
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Видео

НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева
Чете се за: 01:25 мин.
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3 Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
9484
Чете се за: 06:02 мин.
Спортни новини 17.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 17.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 17.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 17.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 16.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 16.09.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета...
Чете се за: 08:35 мин.
У нас
ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет "Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
По света
По суша и вода - атаките по Газа не стихват
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ