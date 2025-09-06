БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:00 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

Никола Цолов остана 23-и в спринтовата надпревара за Гран при на Италия

Спорт
Инцидентът с участието на българския пилот му попречи да направи по-добро класиране.

никола цолов бърз първия ден тестовете бахрейн
Снимка: Спас Генев/spasgp.com
Българският пилот Никола Цолов от тима на Campos Racing остана на 23-о място в спринтовата надпревара за Гран при на Италия - десети, последен кръг за сезона във Формула 3.

Цолов се движеше осми в изпълненото с инциденти и влизания на кола по сигурността състезание на пистата "Монца", но сблъсък в последната обиколка доведе до смъкването му до 23-а позиция в класирането.

Победата на "Монца" заслужи Тим Трамниц (MP Motorsport). Германецът стигна до втория си успех за годината, изминавайки 18-те обиколки за 35:01.710 минути.

Втори се нареди полякът Роман Билински (Rodin Motorsport), на 1.092 секунди от лидера, а норвежецът Мартиниус Стерншорн от отбора на Hitech TGR финишира на трето място, с изоставане на 1.445 секунди.

Инцидентът с участието на Никола Цолов метри преди финала на спринтовото състезание доведе и до скъсяването на разликата в подреждането при пилотите между българина и днешния победител. Цолов държи третата позиция със 106 точки, а Трамниц събра 104 на четвърто място.

Начело в класирането е завършилият 12-и днес бразилец Рафаел Камара (Trident) със 156 точки, пред съотборника на Никола Цолов - Мари Боя, който се нареди на шесто място днес, събирайки 113 точки в актива си.

Основното състезание за Гран при на Италия във Формула 3 предстои в неделя (7 септември), а българинът ще стартира пети.

