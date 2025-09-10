Никола Цолов: Посвещавам успеха си на всички, които бяха до мен през сезона

Вицешампионът във Формула 3 за 2025 година Никола Цолов и неговото семейство се прибраха днес в България. Състезателят на Кампос Рейсинг, който допринесе изключително за титлата при конструкторите, сподели впечатленията си от сезона специално за БНР.

„Моята оценка за сезона е висока. Вложихме много труд, свършихме много работа още в края на миналата и началото на тази година, за да постигнем тези цели. Подобна ще е целта ми и за догодина – ще направя усилена подготовка, за да съм готов за всичко. Последното състезание беше една идея по-различно от останалите. Целта ми беше да защитя второто си място при пилотите, което на моменти изгубих през сезона. Това се очакваше от мен в неделя. Въпреки че в събота загубих много точки спрямо съотборника си, бях сигурен, че ще се справя добре и ще завърша на подиума… най-вероятно. В Кампос Рейсинг всички бяха изключително доволни, защото този шампионат са го печелили само два отбора досега – и двата италиански. За първи път го печели Кампос, а това, че съм част от отбора, както и през 2022 във Формула 4, за мен е голямо преживяване. За мен Кампос винаги е бил повече от отбор. Той е цяло семейство, където се подкрепяме взаимно във всякакви моменти и това ни обединява. Аз съм горд с отбора, със себе си и с целия сезон, който успяхме да направим“, заяви Никола Цолов.

„Бях приятно изненадан от това колко българи имаше на „Монца“. Пистата в Будапеща е мястото, където идват страшно много български привърженици, но сякаш сега на „Монца“ имаше още повече. След състезанието на всяка трибуна се оглеждах за български флагове и намирах по един-два. Много съм щастлив, че завърших сезона по този начин, за да ги зарадвам и те да празнуват заедно с нас“, добави българският пилот.

„Посвещавам този успех на всички, които бяха до мен през сезона, на себе си, най-вече на семейството ми, което винаги е до мен и ме подкрепя, и разбира се – на отбора. Това беше обща победа, за която работихме усилено още от декември миналата година“, каза още Цолов.

Той коментира и слуховете за евентуалното си преминаване във Формула 2.