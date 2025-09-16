БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

Никола Цолов призова за по-разумно каране по пътищата

Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Да нараниш себе си е едно, но ти подлагаш всички на риск, което не е честно и не е правилно, добави Българския лъв.

Никола Цолов
Снимка: БТА
Водачите на моторни превозни средства трябва да бъдат по-разумни и внимателни по улиците, за да намалят зачестилите инциденти в България, заяви автомобилният пилот Никола Цолов. Той добави, че е нечестно и неправилно шофьорите да рискуват животите на хората около тях.

"Тази сутрин бях част от такова събитие и се включвам, когато мога", заяви Българския лъв по време на пресконференция относно преминаването му във Формула 2.

"На пистата всичко е подготвено, всичко е с професионалисти. Тренираме и правим това за живота ни от много време. Знаем как да го правим и сме осигурени. На пътищата нищо не може да те предпази. Да, имаш колан, но нищо не е планирано и има хора с различен опит. Има и такива, които не виждат, не чуват, слушат музика, говорят си. Много е важно на пътя да караме разумно. Случват се твърде много инциденти и това не е нещо, което искаме да виждаме. Да нараниш себе си е едно, но ти подлагаш всички на риск. Това не е честно и не е правилно", добави вицешампионът във Формула 3.

Самият Цолов е шофьор от скоро. Той навърши 18-годишна възраст на 21 декември 2024 и премина шофьорския изпит дни по-късно. Въпреки че е професионален спортист, той не изостави образованието си и през тази пролет завърши училище.

"Започнах курсове миналата година и постепенно успях да си взема книжката, няколко дни след рождения ден. В момента правя повече кратки разстояния, а не дълъг път. За мен е важното е да се наредя в правилната лента, понеже понякога на светофарите съм в грешната", добави с усмивка българският състезател.

"Относно ученето - от много време го правя с помощта на баба ми вкъщи. Успях преди Монца да си взема матурите, така че ми олекна още повече", каза още той.

