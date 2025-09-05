Никола Цолов ще стартира пети в Гран при на Италия

Българинът Никола Цолов даде трето време в квалификационна сесия Б на Формула 3 преди Гран при на Италия и ще стартира неделното състезание от пета позиция. По-рано през деня Цолов даде второ време в свободната тренировка.

Цолов, пилот на Кампос Рейсинг, водеше в част от квалификацията в Монца, но най-доброто му време бе заличено заради излизане извън очертанията на трасето. Той не получи повече шансове за летяща обиколка и така на първо място финишира Брад Бенявидес с 1:38.120 минути. Цолов остана трети в групата с 1:38.467 минути.

Американският пилот на AIX Racing ще стартира от първата позиция в Гран при на Италия, а победителят от група А Уго Угочукву от Prema Racing ще започне втори.

Спринтът в Монца е с начален час 10:15 българско време, а състезанието за Гран при на Италия е насрочено за неделя от 09:15 часа.