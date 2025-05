Никола Цолов триумфира в Гран при на Монако

Никола Цолов триумфира в състезанието на Гран при на Монако във Формула 3. Пилотът на Кампос Рейсинг финишира на върха с 25 точки. Това се случи точно една година, след като българинът спечели първата си победа във Формула 3,като тогава го направи не в спринта.

LAP 27 / 27



NIKOLA TSOLOV WINS IN MONACO!



HE BECOMES THE ONLY DRIVER IN #F3 HISTORY TO TAKE FIVE RACE WINS!#F3 #MonacoGP pic.twitter.com/Y1cxidbM8i