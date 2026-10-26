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Ниската избирателна активност в Община Белица – защо хората бойкотираха президентския вот?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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Снимка: БНТ
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Под 8% е избирателна активност в Община Белица. В някои села гласуваха по двама-трима души. Защо хората бойкотираха изборите и ще излязат ли да гласуват на балотажа следващата седмица?

Изключително ниска избирателна активност в Белица. Едва 610 души отидоха до урните, за да дадат своя вот вчера от общо 7900 души, които имат право на глас. И ако в четирите секции в Белица гласуваха по около 90-100 души, то в селата картината беше съвсем различна и там на места гласуваха само членовете на секционните комисии и още един-двама местни жители.

Ще бъде запомнена със сигурност секцията в село Лютово, където урната до късния следобед остана напълно празна до края на изборния ден. Все пак обаче двама членове на комисията решиха да гласуват. Хората бойкотираха избора за президент и вицепрезидент и не дадоха своя глас заради ареста на кмета Радослав Ревански. Някои от тях се заканват, че ако той не бъде освободен следващата седмица, отново няма да излязат да гласуват.

– Ако пуснеха Ревански, хората ще излезнат 100%. Нали видяхте, че не искаха да излезнат. Да не излизат, значи го уважават.

– Ако питате мене, аз няма да гласувам – обиден съм и от тези, и от тези...

– Всеки си го интересува за него, сестро, и да седне на големия стол. Е това е положението. Не мислят за хората. Дали живеят, дали умират, какво правят...

Вижте още в прякото включване на Антония Сукалинска от Белица

#България избира президент #община Белица #ниска избирателна активност

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