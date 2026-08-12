Нов пожар в Хасковска област – огън пламна край с. Иваново

Нов пожар пламна в Хасковска област днес, този път в района на с. Иваново, община Харманли. Огънят е обхванал сухи треви, храсти и горски фонд в силно пресечена и труднодостъпна местност.

На място са 8 екипа на пожарната служба от Хасково, служители на горското стопанство и доброволци с водоноска.

Няма опасност за населени места. Обстановката остава динамична заради силния вятър и труднодостъпния терен.

Все още не е напълно потушен пожарът край тополовградското с. Българска поляна. На място остават 6 екипа. Днес той бе локализиран.