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Нов пожар в Хасковска област – огън пламна край с. Иваново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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нов пожар хасковска област пламна иваново
Снимка: БГНЕС/Архив
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Нов пожар пламна в Хасковска област днес, този път в района на с. Иваново, община Харманли. Огънят е обхванал сухи треви, храсти и горски фонд в силно пресечена и труднодостъпна местност.

На място са 8 екипа на пожарната служба от Хасково, служители на горското стопанство и доброволци с водоноска.

Няма опасност за населени места. Обстановката остава динамична заради силния вятър и труднодостъпния терен.

Все още не е напълно потушен пожарът край тополовградското с. Българска поляна. На място остават 6 екипа. Днес той бе локализиран.

#Хасковско #пожар

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