БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на...
Чете се за: 02:17 мин.
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът,...
Чете се за: 04:17 мин.
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новите звезди на Манчестър Сити блеснаха в дебюта си във Висшата лига

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

"Гражданите" излязоха временно на върха във Висшата лига.

ФК Манчестър Сити
Снимка: БТА
Слушай новината

Манчестър Сити сложи край на съботните мачове във Висшата лига с категоричен успех. "Гражданите" излязоха временно на върха в класирането, след като разгромиха Уулвърхемптън на стадион "Молиню" с 4:0. Огромна роля за успеха изиграха новите попълнения на Пеп Гуардиола Тижани Райндерс и Раян Шерки, както и обичайният заподозрян Ерлинг Холанд.

Двата отбора имаха шансове да поведат в резултата, като Маршал Мунетси вкара топката в мрежата на гостите, но бе в положение на засада в 27-ата минута, но Сити го стори първи в 34-ата. Бившият играч на Милан Райндерс намери Рико Люис на десния фланг, който центрира към норвежкия таран Холанд, който бе безпогрешен от близко разстояние.

Три минути по-късно бе ред на нидерландският халф също да открие головата си сметка, след като се възползва от асистенция на Оскар Боб.

След подновяването на играта "гражданите" продължаваха да нямат равен и в 61-ата минута Райндерс намери по прекрасен начин Холанд, който се разписа за втори път.

Крайният резултат бе оформен от резервата и доскорошна звезда на Олимпик Лион Шерки с прекрасно изпълнение от около 20 метра.

Във втория кръг на Висшата лига Манчестър Сити ще бъде домакин на Тотнъм на 23 август, докато Уулвърхемптън гостува на Борнемут в същия ден.

#Висша лига 2025/26 #ФК Уулвърхемптън #ФК Манчестър Сити

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
1
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
2
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
3
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
4
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща...
Зеленски: Разчитаме на Америка
5
Зеленски: Разчитаме на Америка
17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни са пробите му за алкохол и наркотици
6
17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Европейски футбол

Монако стартира успешно сезона в Лига 1
Монако стартира успешно сезона в Лига 1
Нюрнбергер и Дармщат продължават напред за Купата на Германия Нюрнбергер и Дармщат продължават напред за Купата на Германия
Чете се за: 00:37 мин.
Лион тръгна с успех във френската Лига 1 Лион тръгна с успех във френската Лига 1
Чете се за: 02:02 мин.
Хамбургер и Санкт Паули оцеляха трудни тестове на старта на Купата на Германия Хамбургер и Санкт Паули оцеляха трудни тестове на старта на Купата на Германия
Чете се за: 01:27 мин.
Фулъм измъкна точката при гостуването си на Брайтън на старта на Висшата лига Фулъм измъкна точката при гостуването си на Брайтън на старта на Висшата лига
Чете се за: 01:00 мин.
Димитър Митов и Абърдийн се класираха за четвъртфиналите за Купата на лигата Димитър Митов и Абърдийн се класираха за четвъртфиналите за Купата на лигата
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР) Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР)
Чете се за: 06:47 мин.
По света
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР) Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
"Леле": С опасност за живота - равносметката след...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Крепостта Русокастро пази следи от ключови битки и събития в...
Чете се за: 11:12 мин.
У нас
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ