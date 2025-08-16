Новите звезди на Манчестър Сити блеснаха в дебюта си във Висшата лига

Манчестър Сити сложи край на съботните мачове във Висшата лига с категоричен успех. "Гражданите" излязоха временно на върха в класирането, след като разгромиха Уулвърхемптън на стадион "Молиню" с 4:0. Огромна роля за успеха изиграха новите попълнения на Пеп Гуардиола Тижани Райндерс и Раян Шерки, както и обичайният заподозрян Ерлинг Холанд.

Двата отбора имаха шансове да поведат в резултата, като Маршал Мунетси вкара топката в мрежата на гостите, но бе в положение на засада в 27-ата минута, но Сити го стори първи в 34-ата. Бившият играч на Милан Райндерс намери Рико Люис на десния фланг, който центрира към норвежкия таран Холанд, който бе безпогрешен от близко разстояние.

Три минути по-късно бе ред на нидерландският халф също да открие головата си сметка, след като се възползва от асистенция на Оскар Боб.

След подновяването на играта "гражданите" продължаваха да нямат равен и в 61-ата минута Райндерс намери по прекрасен начин Холанд, който се разписа за втори път.

Крайният резултат бе оформен от резервата и доскорошна звезда на Олимпик Лион Шерки с прекрасно изпълнение от около 20 метра.

Във втория кръг на Висшата лига Манчестър Сити ще бъде домакин на Тотнъм на 23 август, докато Уулвърхемптън гостува на Борнемут в същия ден.