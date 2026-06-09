Новият държавен дълг: Бюджетната комисия разгледа искане за теглене на 3,8 млрд. евро

Бюджетната комисия прие на първо четене взимането на нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро по настояване на Министерския съвет. Със средствата ще се финансират проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Парите ще се използват и за социални плащания, както и за гарантиране на заплатите в публичния сектор.

Според управляващите заемът е нужен, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията критикува, че текстовете не са прецизирани и няма яснота кои проекти са готови и кои чакат финансиране.

Очаква се страната ни да получи четвъртото плащане по ПВУ в края на юли, а петото – в края на годината.