Ново опасно вещество под формата на мече-бонбон в училищата? Истина ли е историята зад “Strawberry Quick”?

През последните дни социалните мрежи се заляха със съобщения, предупреждаващи за нов вид дрога, наречена „Strawberry Quick“ – кристален метамфетамин, който уж изглежда като бонбони с вкус на ягода.

Според публикациите това вещество се разпространявало в училищата, миришело на плодове и било давано на деца, които го приемали, мислейки, че е сладко. В текста дори се твърди, че има случаи на деца, приети по спешност в болница, и че съществуват версии с вкус на шоколад, кола и портокал.

Историята звучи плашещо и шокиращо и точно затова се споделя бързо. Но дали е истина?

В България и болници и полицията съобщават, че няма нито един подобен случай на дете, пострадало от такова вещество.

След проверка се оказва, че тази история не само не е вярна. Но

„Strawberry Quick“ всъщност е фалшива новина, която тръгва още през 2007 г. в САЩ, а след това се разпространява в десетки държави, включително и в България.

Нито в България, нито в Европа, нито в САЩ има потвърден случай на „бонбони с метамфетамин“, давани на деца.

Американската агенция за борба с наркотиците (DEA) още преди години съобщи, че това е интернет слух, а не реална заплаха.

Важно е да помним, че не бива да приемаме бонбони, напитки или храна от непознати, дори и да изглеждат безобидни, а преди да споделяме тревожни новини онлайн, трябва да проверяваме източника, защото фалшивите истории често звучат драматично именно за да се разпространяват по-бързо и по този начин се превръщат в дезинформация.









