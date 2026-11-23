На 27 ноември главният пазарен площад в Нюрнберг отново ще бъде изпълнен с хора. Хиляди посетители ще чуят традиционния пролог на Коледното дете (Christkind), с който официално се открива пазарът. До Коледа градската управа очаква около два милиона гости. Наред с празничното настроение обаче във фокуса е и сигурността.

Висока абстрактна заплаха, но без данни за конкретна опасност

По данни на Федералното криминално ведомство (BKA) за прояви като коледните пазари съществува висока степен на абстрактна заплаха. Министърът на вътрешните работи на Бавария Йоахим Херман (ХСС) обаче подчертава, че към момента в Бавария няма информация или индикации за конкретна опасност.

„Не виждам абсолютно никаква причина да се отказваме от провеждането или посещаването на коледни пазари“, казва Херман.

Миналото показва, че коледните пазари могат да станат обект на нападения. Атаките на пазара в Магдебург през 2024 г. и на берлинския площад „Брайтшайдплац“ през 2016 г. отнеха живота на редица хора и раниха стотици.

„Стопроцентова сигурност не съществува“, признава Янин Мендел, говорител на полицията в Средна Франкония.

Повече бариери срещу превозни средства

В Нюрнберг полицията и общината разчитат на концепцията за сигурност от миналата година, която беше затегната след нападението в Магдебург. По думите на полицейския говорител мерките включват заграждения срещу навлизане на превозни средства на всички входове, откъдето биха могли да влязат автомобили или камиони. Тази година градът е закупил и допълнителни бариери. Пазарът се простира на обширна площ и обхваща няколко различни локации.

Засилено полицейско присъствие

Униформени и цивилни полицаи ще патрулират из целия пазар. На няколко места са разположени полицейски микробуси, където служителите на реда са на разположение по всяко време, уточнява Мендел. Носенето на ножове и други опасни предмети е забранено, а са възможни и проверки на чанти. Полетите с дронове над струпвания на хора са строго забранени, а това важи и за Christkindlesmarkt.

Нюрнберг залага на традицията

На главния площад посетителите ще намерят над 150 дървени къщички с червено-бели платнени покриви. Тук няма пеещи Дядо Коледа и пластмасови елени: на почит са традицията и занаятите. Меденките (Lebkuchen), греяното вино и прочутите нюрнбергски наденички в хлебче, по три в порция, са неизменна част от преживяването. Всяка промяна по облика на пазара се прави с изключителна грижа.

Според управата на Нюрнберг пазарът е и важен икономически фактор. Около два милиона посетители генерират близо 180 милиона евро допълнителни приходи за търговията, ресторантьорството и хотелиерството. По данни на общината една трета от гостите са от Нюрнберг и региона, една трета от останалата част на Германия, а последната трета от чужбина.

Статия, написана от Tina Wenzel (BR), първоначално публикувана на 23 ноември 2026 г.