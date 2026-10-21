Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки
Все пак печат върху разписките от машинното гласуване ще се слага. Това реши ЦИК като допълни приетите вече Методически указания за гласуване с устройства за вота.
В първоначалния вариант не се предвиждаше член на СИК да сложи печат, както беше в последните няколко избора, а с това имаше и редица въпроси как да се отчитат разписките без поставен печат на гърба. Сега обаче с поправката тази стъпка се въвежда пак. На практика - след като избирателят гласува и машината разпечата разписката, избирателят я сгъва и подава на СИК за поставяне на печат.
"Избирателят проверява в контролната разписка данните за своя избор, сгъва разписката с текста навътре и я подава на член на СИК за поставяне на печат. След полагане на печат членът на СИК връща контролната разписка на избирателя, който задължително я пуска в кутията за разписките от машинното гласуване", указва сега ЦИК на секционните избирателни комисии.
Както вече е ясно хората с право на глас за президентските избори са 6 590 000 души. За първи път за този вот ще могат да гласуват 46 000 младежи, навършили 18 години.
Секциите с машина в страната са 9373, а в по-големите с над 780 избиратели - ще има по две. 11 622 машини общо са предвидени за изборния ден. Секциите извън страната са 613, в 242 ще има машинно гласуване, а в 24 секции - по две машини.
Предизборната кампания приключва в 24 часа на 23 октомври, следва и ден за размисъл. 48 часа след приключване на изборния ден ЦИК обявява резултатите от гласуването. В зависимост от тях се насрочва втори тур.