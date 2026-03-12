Общинските съветници приеха докладите за прехвърляне на държавни имоти към Столичната община

Общинските съветници в София приеха единодушно четири от шестте доклада за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община. За два от докладите нямаше пълно съгласие.

Докладите включват емблематични столични сгради, терени за изграждане на детски градини, училища и паркове. За сградата на СДС Антон Койчев (групата на ГЕРБ-СДС) гласува "въздържал се". По доклада за парк "Врана" с "въздържал се " гласува независимият съветник Красимир Гълъбов.

Темата предизвика политически реакции, след като Делян Пеевски поиска налагането на мораториум върху възможността служебно правителство да прехвърля държавни имоти.

Според лидера на "ДПС - Ново начало" столичният кмет Васил Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ "Спаси София" са приготвили "схема за придобиването на държавни имоти в София". Кметът Васил Терзиев отговори остро на тези нападки, като написа във Фейсбук: "Алчна кокошка, просо сънува."