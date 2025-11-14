БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

Очаквайте: Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт"

от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
Гледайте "Арена спорт" в неделя от 12:30 часа пряко по БНТ 1 и на нашия сайт.

Тодор Янчев
Снимка: Startphoto.bg
В неделя, 16 ноември, в предаването "Арена спорт" очаквайте:

След гостуването на Турция и преди домакинството на Грузия в световните квалификации, за "Арена спорт" говори бившия национал Георги Пеев.

В предаването ще участва и селекционера на младежкия национален отбор Тодор Янчев, преди визитата на тима на Шотландия от европейските квалификации.

Ексклузивно интервю с петкратния победител в Рали Декар, участник на шест олимпийски игри и медалист от стрелбата в Рио - Насер Ал-Атия.

Гледайте "Арена спорт" в неделя от 12:30 часа пряко по БНТ 1 и на нашия сайт.

#Георги Пеев #Тодор Янчев #Насер Ал-Атия #Арена спорт

