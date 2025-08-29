Очаквайте Христо Стоичков, Илиан Илиев и Стилияна Николова в "Арена спорт"

В неделя, 31 август, в предаването "Арена спорт" очаквайте:

Броени дни преди старта на световните квалификации и сблъсъка с европейския шампион Испания - какви са шансовете на националния ни отбор по футбол. Говори селекционерът Илиан Илиев.

Христо Стоичков с ексклузивен коментар преди гостуването на "Ла Фурия" в София- има ли рецепта за успех срещу първенеца на Европа?

След големите успехи на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро: за научените уроци, извлечените поуки и амбициите - интервю със Стилияна Николова.

Гледайте "Арена спорт" в неделя от 12:30 часа по БНТ 1 и на нашия сайт!