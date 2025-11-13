Очаквайте: Мария Петрова в предаването "Зала на славата"

Тази седмица в предаването "Зала на славата" ви срещаме с Мария Петрова!

"Човек не може да има всичко, да си 3 пъти абсолютен световен шампион и 2 пъти европейски с още много медали, мисля, че е достатъчно като удовлетворение. Искам да бъда щастлива, удовлетворена и в мир със себе си", споделя пред камерата на БНТ голямата ни шампионка по художествена гимнастика.

