Очаквайте на живо: Желязков свика Съвета по сигурността заради особения управител на "Лукойл"

У нас
Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото, заяви премиерът в началото на заседанието

Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на свиканото от него заседание на Съвета по сигурността.

Тема на днешното заседание е изборът на особен управител на "Лукойл". Ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри и ще бъде направено предложение до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.

След срещата се очаква да се проведе брифинг.

