Очаквайте Станислав Ангелов, Тити Папазов и Симона Пейчева в "Арена спорт"

Тази неделя в "Арена спорт" очаквайте:

В студиото влиза Станислав Ангелов с коментар за представянето на българските отбори в евротурнирите и развитието на детско-юношеския футбол у нас.

Гост на предаването ще бъде и Константин Папазов, с когото ще говорим за националния ни отбор по баскетбол за мъже.

Със Симона Пейчева ще коментираме световното първенство по художествена гимнастика, което БНТ предава пряко от Рио де Жанейро.

Гледайте "Арена спорт" в неделя, 24 август от 12:30 ч. по БНТ 1!