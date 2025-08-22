БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма...
Чете се за: 05:07 мин.
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния...
Чете се за: 00:47 мин.
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев,...
Чете се за: 02:00 мин.
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
Чете се за: 02:15 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
Чете се за: 01:35 мин.
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Очаквайте Станислав Ангелов, Тити Папазов и Симона Пейчева в "Арена спорт"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Гледайте "Арена спорт" в неделя, 24 август от 12:30 ч. по БНТ 1!

живо александър тунчев кирил котев мартин камбуров арена спорт
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тази неделя в "Арена спорт" очаквайте:

В студиото влиза Станислав Ангелов с коментар за представянето на българските отбори в евротурнирите и развитието на детско-юношеския футбол у нас.

Гост на предаването ще бъде и Константин Папазов, с когото ще говорим за националния ни отбор по баскетбол за мъже.

Със Симона Пейчева ще коментираме световното първенство по художествена гимнастика, което БНТ предава пряко от Рио де Жанейро.

Гледайте "Арена спорт" в неделя, 24 август от 12:30 ч. по БНТ 1!

#"Арена спорт"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
1
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
НА ЖИВО: Световно първенство по художествена гимнастика
2
НА ЖИВО: Световно първенство по художествена гимнастика
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
3
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
4
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция
5
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
6
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Арена спорт

Александър Тунчев, Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"
Александър Тунчев, Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"
Ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт" Ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 01:15 мин.
Пламен Марков и бишият президент на БФ лека атлетика Иван Колев в "Арена спорт" Пламен Марков и бишият президент на БФ лека атлетика Иван Колев в "Арена спорт"
Чете се за: 01:42 мин.
Тодор Батков и Димитрис Итудис в "Арена спорт" Тодор Батков и Димитрис Итудис в "Арена спорт"
Чете се за: 01:47 мин.
Световните шампионки по волейбол, Христо Крушарски и Тодор Неделев в "Арена спорт" Световните шампионки по волейбол, Христо Крушарски и Тодор Неделев в "Арена спорт"
Чете се за: 02:00 мин.
Георги Иванов, Никола Цолов и Дейвид Култард в "Арена спорт" Георги Иванов, Никола Цолов и Дейвид Култард в "Арена спорт"
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста 21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
Чете се за: 03:30 мин.
Регионални
Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Кристин Лагард показа дизайна на българската евромонета с номинал 2...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Русия и Украйна с нови обвинения: Срещата Зеленски - Путин под въпрос
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ