Очаквайте: Стойчо Младенов в предаването "Зала на славата"

Стойчо Младенов влиза в "Зала на славата", за да разкаже за футболния си път, треньорските си успехи и голямата си любов.

"Това е ЦСКА. Винаги е била тук в сърцето ми и до ден днешен. Винаги ще остане там за цял живот. Това е истината, който иска да я приема, който не иска, да не я приема", откровен е Младенов пред камерата на БНТ.

