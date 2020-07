Официално: САЩ напуснаха СЗО

Американският президент Доналд Тръмп изпрати уведомление до Конгреса, че страната официално напуска Световната здравна организация. Това съобщи сенаторът от Демократическата партия Боб Менендес.

"Това няма да защити живота на американците и (техните) интереси - ще остави Америка болна и сама", написа сенаторът в Tуитър, определяйки действията на Тръмп като "хаотични и непоследователни".

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.