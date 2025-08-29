Ограничен е пожарът в Национален парк "Рила"

Ограничен е пожарът над симитлийските села Горно и Долно Осеново.

Пламъците, които пламнаха вчера следобед, обхванаха близо 10 декара територия в Национален парк "Рила".

През цялата нощ около фронта на пожара са дежурили екипи, които да предотвратят възникването на нови огнища.

Днес обходите и догасяването продължават.

Напълно овладян е пожарът край Якоруда. Пламъците там са засегнали близо 50 декара гори и храсти.