Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

Оклахома Сити Тъндър отново ще играе на финала в Западната конференция

Шампионите спечелиха серията с Лос Анджелис Лейкърс с 4:0 победи.

Оклахома Сити Тъндър
Чет Холмгрен вкара забивка при 32,8 секунди до края, за да даде преднина на Оклахома Сити Тъндър срещу Лос Анджелис Лейкърс за краен успех със 115:110 в четвъртия мач от полуфиналната серия в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА).

„Езерняците“ вкараха 39 точки в третата четвърт, за да обърнат резултата в своя полза и да поведат с 85:80 10 минути преди края. Гостите от Оклахома обаче за пореден път показаха шампионския си манталитет и в заключителните секунди се възползваха от пропуските на ЛеБрон Джеймс, Остин Рийвс и Маркъс Смарт в края, затваряйки срещата и следователно серията с 4:0 победи.

Така „гръмотевиците“ станаха едва 11-ия отбор в историята на НБА, започнал плейофите с осем поредни успеха. На финалите на Запад миналогодишните шампиони ще се изправят срещу Сан Антонио Спърс или Минесота Тимбъруулвс, чиято серия е изравнена при 2:2 победи.

Шей Гилджъс-Алекзандър поведе гостите с 35 точки и 8 асистенции, Ейджей Мичъл добави 28 точки, Чет Холмгрен завърши с 16 точки и 9 борби, а Джаред Маккейн реализира 13 точки.

Остин Рийвс беше най-резултатен за Лейкърс с 27 точки и 7 борби, но допусна и 8 грешки, а Руи Хачимура записа 25 точки, включително 4 тройки. ЛеБрон Джеймс се отчете с дабъл-дабъл от 24 точки и 12 борби, а Джаксън Хейс реализира 18 точки.

В другия мач от вечерта Кливланд Кавалиърс постигна домакинска победа срещу Детройт Пистънс със 112:103, с което изравни серията при 2:2 успеха.

Донован Мичъл вкара 43 точки, а 39 от тях дойдоха след почивката, с което 29-годишният гард изравни рекорда на Ерик Флойд (Голдън Стейт Уориърс) от 1987-а за най-много точки в едно полувреме в плейофен мач. Мичъл имаше възможност и да подобри рекорда, но пропусна от наказателната линия при 27,6 оставащи секунди.

„Всички ми казаха, че съм пропуснал наказателния удар, с който можех да подобря рекорда. Ще кажа това. Отиваме в Детройт при 2:2. Това дойдохме да направим тук и само това има значение“, заяви Мичъл след мача, цитиран от ESPN.

Серията от 24 безответни точки на Кавалиърс в третата част беше най-дългата такава в плейофите, откакто Минесота реализира 24 поредни през 2024-та срещу Денвър.

Джеймс Хардън записа 40-ия си дабъл-дабъл в плейофите с 24 точки и 11 асистенции, а Еван Мобли добави 17 точки и 5 чадъра.

За Детройт най-резултатен беше бившият играч на Кливланд Карис ЛеВърт с 24 точки, което е и най-доброто му постижение през този сезон. Кейд Кънингам беше ограничен до едва 19 точки, като за пръв път не достигна границата от 20 през тазгодишните плейофи. Тобаяс Харис се отчете с 16 точки и 8 борби, а Пол Рийд отбеляза 15 точки.

@nba Quick recap of the action from @Detroit Pistons vs @Cleveland Cavaliers #NBA #basketball #NBAPlayoffs ♬ original sound - NBA

#НБА 2025/2026 #Национална баскетболна асоциация #Оклахома Сити Тъндър

