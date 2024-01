Олимпиакос победи Армани Милано в Евролигата, победи записаха още Макаби Тел Авив и Цървена звезда

Олимпиакос постигна трета поредна победа в Евролигата. На свой терен съставът на Йоргос Барцокас надделя над Армани Милано със 79:74 в мач от 18-ия кръг на турнира.

Три минути преди края резлутатът бе равен - 74:74, но след това Олимпиакос реши всичко със серия от 5-0, с което оформи крайното 79:74 в своя полза след тройка на Найджъл Уилямс-Гос и кош на Алек Питърс.

Алек Питърс се отчете с 16 точки и 6 борби за Олимпиакос. Никола Милутинов добави 13 и 5 борби. Мустафа Фал завърши с 12 точки и 6 борби.

Шабаз Нейпиър и Диего Флакадори бяха най-добри за Армани Милано с по 14 точки. Стефано Тонут остана с 13.

„Червено-белите“ са с баланс от 10-8 и са шести в класирането. Тимът на Еторе Месина пък е със 7 успеха и 11 поражения на 14-та позиция.

На 4 януари Олимпиакос ще срещне Монако, докато ден по-късно Армани Милано ще играе срещу Байерн Мюнхен.

Макаби Тел Авив записа 11-а победа в Евролигата през този сезон. В Белград израелският гранд се наложи над Монако с 93:83. „Детелините“ имат на сметката си и 7 поражения, с което застават на четвърта позиция в класирането. Съставът от Княжеството пък е с баланс от 10-8 на седмо място.

Бонзи Колсън се отчете с 27 точки и 5 борби за Макаби Тел Авив. С по 12 се разписаха Лоренцо Браун (5 борби, 5 асистенции) и Уейд Болдуин (6 асистенции).

Майк Джеймс бе най-резултатен за Монако с 27 точки, 5 борби и 7 асистенции. Алфа Диало остана с 20.

На 4 януари Макаби Тел Авив ще играе с Фенербахче, докато същия ден Монако ще спори с Олимпиакос.

Цървена Звезда постигна седми успех в турнира този сезон. Селекцията на Янис Сфайропулос се справи с Фенербахче с 85:76 като гост.

Сръбският гранд има в актива си и 11 поражения, като се намира на 15-тo място в класирането. Турският състав е с баланс от 10-8 и е девети в подреждането.

Жоел Боломбой завърши с личен рекорд – 24 точки и 6 борби за Цървена Звезда. Рокас Гиедрайтис добави 19 и 7 борби. Адам Ханга се отчете с 12 точки.

16 PTS I 6/6 2FG I 22 PIR for Joel Bolomboy



It's only halftime @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/kKGVpo5BRY