БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Операции за намаляване на ръста - новият тренд в медицинския туризъм в Турция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази
операции намаляване ръста новият тренд медицинския туризъм турция
Слушай новината

Хирургически операции за намаляване на ръста са новата тенденция в клиниките в Турция, една от водещите дестинации за медицински туризъм в региона, съобщава СиЕнЕн-Тюрк.

Според публикация на в. "Поста" Турция се е превърнала в предпочитан център за естетични хирургични процедури за намаляване на ръста, търсени предимно от високи дами, които смятат височината си за недостатък по отношение на привлекателността или такива с различна дължина на краката.

Турски клиники предлагат процедури, при които чрез скъсяване на бедрената и пищялната кост се постига намаляване на ръста от 3 до 8,5 сантиметра. Клиниките заявяват, че след процедурата не остават белези, а пациентите обикновено се изписват в рамките на 3 до 5 дни.

Въпреки това по време на процеса на заздравяване трябва да се използва проходилка или инвалидна количка в продължение на два месеца. Повечето пациенти могат да започнат да ходят без помощ от шестата седмица, посочват още клиники, които предлагат тази услуга.

#Турция #операции #медицински туризъм

Последвайте ни

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
4
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
5
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
6
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
4
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Общество

Световно първенство по танго: Състезанията продължават 2 седмици в Буенос Айрес
Световно първенство по танго: Състезанията продължават 2 седмици в Буенос Айрес
Днес се отбелязва Европейският ден в памет на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма Днес се отбелязва Европейският ден в памет на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма
Чете се за: 00:35 мин.
Подводни разкопки в Египет разкриха части от статуи на владетели и сфинксове (СНИМКИ) Подводни разкопки в Египет разкриха части от статуи на владетели и сфинксове (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Трима души загинаха, а над 200 са ранени при сблъсъци между фенове на футболен мач в Аржентина Трима души загинаха, а над 200 са ранени при сблъсъци между фенове на футболен мач в Аржентина
Чете се за: 01:50 мин.
Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф прекрати спортната си кариера Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф прекрати спортната си кариера
Чете се за: 01:42 мин.
Нов дом за звездата хипопотам Тони от Берлинския зоопарк Нов дом за звездата хипопотам Тони от Берлинския зоопарк
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин на борда кацна в София, транспортират го в "Пирогов" (ВИДЕО)
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин на борда кацна в София,...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Млада жена почина след раждане в болница в Русе Млада жена почина след раждане в болница в Русе
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския зоопарк (СНИМКИ) 75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския зоопарк (СНИМКИ)
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Парк "Вранa” официално премина под управлението на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ