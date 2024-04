Организаторите на Олимпийските игри в Париж може да преместят церемонията по откриване на "Стад дьо Франс"

Церемонията по откриването на Олимпиадата в Париж, планирана да се проведе на река Сена, може да бъде преместена на "Стад дьо Франс", ако заплахата за сигурността е твърде висока, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от местните медии.

Франция е под повишена тревога преди Олимпийските и Параолимпийските игри в Париж, които се очаква да привлекат милиони посетители в страната. Опасенията за сигурността са особено високи за церемонията по откриването, на която се планира атлетите да дефилират с лодки, преминаващи по Сена пред погледа на многобройните фенове край брега на реката.

Макрон увери, че френските сили на реда ще бъдат мобилизирани на изключително ниво за сигурността по време на събитието, но при необходимост организаторите "имат резервни сценарии".

Церемонията по откриване на 26 юли в Париж ще бъде първата в историята на олимпийските игри, която е планирана да се проведе извън стадион, като около 10 500 спортисти ще преминат през сърцето на френската столица с лодки по Сена по маршрута, завършващ пред площад Трокадеро.

BREAKING: FRANCE MAY SHELTER OPENING CEREMONY IF SECURITY RISK



Emmanuel Macron said the opening ceremony of the Paris Olympics could move from the River Seine to the national stadium in the event of a security threat.



The nature of the security threat remains unclear at… pic.twitter.com/hTL5bpbsqp