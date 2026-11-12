Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен
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Жертвите от тежката катастрофа на АМ "Тракия" станаха 12.
- Влошило се е състоянието на пострадалия румънец при катастрофата на АМ “Тракия”, състоянието му е критично
Почина пациентът в най-тежко състояние, настанен за лечение в МБАЛ" Д-р Иван Селимински" - Сливен. Това съобщи директорът на болницата д-р Васислав Петров.
Пациентът е починал тази нощ в отделението по реанимация.
Останалите 15 настанени за лечение в болницата са в стабилно общо състояние.