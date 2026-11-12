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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Жертвите от тежката катастрофа на АМ "Тракия" станаха 12.

Почина пациентът в най-тежко състояние, настанен за лечение в МБАЛ" Д-р Иван Селимински" - Сливен. Това съобщи директорът на болницата д-р Васислав Петров.

Пациентът е починал тази нощ в отделението по реанимация.

Останалите 15 настанени за лечение в болницата са в стабилно общо състояние.

#верижна катастрофа на АМ "Тракия" #починал пациент #Сливен

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