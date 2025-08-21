БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Остава тежко състоянието на пострадалия работник в завод "Арсенал" в Казанлък

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Запази

Образувано е досъдебно производство по немарливост при работа с опасни вещества

работник загина взрив завод bdquoарсеналldquo казанлък
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Лекарите се борят за живота на мъжа, който вчера пострада при инцидент в завод "Арсенал".

Инспекцията по труда е започнала проверка.

Образувано е досъдебно производство по немарливост при работа с опасни вещества.

Според разследващите мъжът е премествал отпадъци с барут, не е спазил инструкциите за безопасност, не ги е полял с вода и те се възпламеняват.

Работникът е с изгаряния в пловдивската болница "Св. Георги" и е с опасност за живота.

#пострадал работник #завод "Арсенал" #Казанлък

Последвайте ни

ТОП 24

Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
1
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
2
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
3
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
4
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира
5
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
6
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София

Най-четени

След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
1
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
2
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
6
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...

Още от: Регионални

Инцидентът със загиналото дете в Несебър: Гледат мярката на тримата задържани
Инцидентът със загиналото дете в Несебър: Гледат мярката на тримата задържани
Водната криза: Свикват извънредно заседание на ресорната комисия в НС Водната криза: Свикват извънредно заседание на ресорната комисия в НС
Чете се за: 01:32 мин.
Парк "Врана" отново ще отвори врати за посетители до няколко месеца Парк "Врана" отново ще отвори врати за посетители до няколко месеца
Чете се за: 01:40 мин.
Жена загина в тежка катастрофа край Исперих Жена загина в тежка катастрофа край Исперих
Чете се за: 01:05 мин.
Детската болница: 26 клиники и отделения, 456 легла и 18 операционни - кога се очаква да отвори врати? Детската болница: 26 клиники и отделения, 456 легла и 18 операционни - кога се очаква да отвори врати?
Чете се за: 04:00 мин.
Морските атракциони - кой отговаря за сигурността на децата? Морските атракциони - кой отговаря за сигурността на децата?
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Инцидентът със загиналото дете в Несебър: Гледат мярката на тримата задържани
Инцидентът със загиналото дете в Несебър: Гледат мярката на тримата...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Водната криза: Свикват извънредно заседание на ресорната комисия в НС Водната криза: Свикват извънредно заседание на ресорната комисия в НС
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от планираното Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от планираното
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пожарите в Испания са изпепелили 400 000 хектара земя Пожарите в Испания са изпепелили 400 000 хектара земя
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Джей Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
След дъжд - качулка: Държавата с мерки за контрол на атракционите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Убиецът от Първомай е направил частични самопризнания
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Слънчево време в четвъртък
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ