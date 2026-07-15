Остра реакция от страна на "Възраждане" за посещението на министъра на външните работи в Киев

Ангел Георгиев определи като падение българската външна политика, която е под ръководството на Румен Радев.

Ангел Георгиев, "Възраждане": "Днес външният министър на България - Велислава Петрова-Чамова, е на посещение в Киев. След като българската външна политика беше подчинена на турския външен министър Хакан Фидан, сега това се случва по отношение на Украйна и антируския псевдоелит на страната."

Той добави, че не е изненадан, че българската външна политика отсъства и че евроатлантиците, към които се е присъединил и българският министър-председател със своите дела, са превърнали България в колония на Брюксел и на Киев, а напоследък и в "най-послушната" страна в Европейския съюз.

Ангел Георгиев, "Възраждане": "Бившият президент и настоящ министър-председател създаде нов подход в дипломацията - нормализация чрез санкции."

Депутатът от "Възраждане" добави, че в интервю посланикът на Русия в България е заявила, че Радев призовава за връщане на дипломацията, но в позицията на България, заявявана в момента, с нищо не се е променила от предходното управление на ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП и ИТН.

Според него, който е председател на парламентарната комисия по въпросите за българите в чужбина и член на външна комисия, по-притеснително е казаното от представителя на Руската федерация у нас, че връзките по много въпроси са прекъснати между двете държави.

Ангел Георгиев, "Възраждане": "Подчертавам, те вече са прекъснати. Не се прекъсват, не са под опасност да бъдат разрушени, а това вече е сторено безвъзвратно."

Той поясни, че прави това важно уточнение, защото именно с гласовете на българските граждани, които искат нормализация на отношенията на България с Руската федерация, настоящото правителство на "Прогресивна България" е спечелило мнозинство в 52-рото Народно събрание.

Георгиев критикува и опитите на външната министърка, която демонстрира позиция на свиреп евроатлантик, да представи като заслуга на правителството отпадането на санкциите от 21-вия пакет срещу руския патриарх Кирил, което всъщност се случва заради Италия, под ръководството на премиера Джорджа Мелони и вицепремиера и министър на външните работи Антонио Таяни, които поставиха ясна граница между геополитиката и религиозните институции.

За Георгиев подобно е положението и с "Лукойл" и името на Вагит Алекперов, който отново не дължи премахването си от санкционния пакет на Петрова-Чамова и българското правителство, а вероятно на факта, че "Лукойл" е компания, която е част от големия консорциум на Ротшилд.

Народният представител от "Възраждане" задава важни въпроси и критикува противоречията в позициите на правителството, с които то лъже избирателите си.

Ангел Георгиев, "Възраждане": "Въпреки ясно презентираната линия за сближаване с Русия преди изборите, след тях виждаме как външният ни министър Велислава Петрова-Чамова е в Киев, за да угодничи и да изпълнява всевъзможни желания. Обсъждат се възможности за допълнителен пренос на газ към Украйна за следващата зима. Ще договарят ли съвместното строителство и собственост на АЕЦ “Белене”? Преносът на газ има ли връзка с “Боташ”? Видно е, че всячески се опитват да замажат положението с губещия договор с “Боташ”, който ни натресе самият Румен Радев - поредната лъжа спрямо неговите избиратели! Имат ли тези енергийни проекти връзка с исканията на Турция за транспортен коридор? За коя енергийна сигурност са загрижени от “Прогресивна България” повече - за тази на Украйна или за тази на България? Защо Румен Радев продължава продажбата на български оръжия към Украйна?"

Ангел Георгиев силно критикува евроатлантически позиции от интервюта на министърката, в които тя говори, че България търси варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украйна, че България може да изиграе важна роля за увеличаването на газовите доставки за Украйна, за укрепване на енергийната сигурност на Украйна.

Ангел Георгиев, "Възраждане": "В предложения от екипа на Румен Радев бюджет, ясно личи сумата от почти 33 230 000 лв., заложени като помощ за Украйна", каза още Георгиев и добави, че "Възраждане" са предложили сума за подкрепа на българите зад граница, а правителството е решило да даде тези средства на Украйна, ощетявайки българските граждани.

"Следва да припомним изказване на Велислава Петрова-Чамова от 10 юни 2026 г. Тогава тя съобщава, че "всяко решение за помощ за Украйна ще бъде вземано от Министерски съвет и след дебат в парламента”. До ден днешен обаче такъв дебат няма. Никой не е подложил на дебат почти 33 230 000 лв. инжекция за Украйна! Никой не подложи на дебат удължаването на престоя на американските самолети на цивилното летище в София. Тук тезите, че престоят им се налага, защото сме държава член на НАТО, издиша, защото по тази логика утре може да имаме турски самолети на летище "Васил Левски" - София! И отново няма да кажа, че това е лъжа спрямо избирателите на Румен Радев, защото е много повече", каза Георгиев от най-високата трибуна в държавата - парламентарната.

Той изрази още съмнения, че всички решения, които взима правителството, вероятно са свързани и с визитата на турския външен министър Хакан Фидан у нас и с най-неизгодната сделка, сключвана от нашата държава под прякото ръководство на Румен Радев - сделката с "Боташ".

Критикува и действията на украинската посланичка, за която съществуват данни за намеса във вътрешните работи на страната ни, но въпреки това министърката на външните работи не взима отношение, а Олеся Илашчук обикаля Родопите и награждава кметове, вероятно търсейки други места за застрояване, подобно на "Баба Алино" във Варна, незаконен проект на украинската групировка КУБ, който беше спрян благодарение на Коста Стоянов - народен представител от "Възраждане".

"България няма нужда от лъжци начело на външната ни политика. България няма нужда от работа за чужди държави. България няма нужда от лъжци начело на вътрешната ни политика. България има нужда от Възраждане! Да живее България!", завърши изказването си Ангел Георгиев.