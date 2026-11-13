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Откриха Балканския шампионат по крос-кънтри в Койнаре

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Спорт
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Състезателната програма започва утре, 14 ноември, от 10:00 часа.

Георги Павлов
Снимка: БФЛА
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Балканският шампионат по крос-кънтри беше официално открит в Койнаре. В церемонията участваха президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов, президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов, кметът на община Червен бряг Атанас Атанасов, кметът на Койнаре Денислав Динов и олимпийската шампионка по таекуондо от Токио 2020 и народен представител Ивет Горанова. Официалното откриване беше направено от кмета на община Червен бряг Атанас Атанасов.

Състезателната програма започва утре, 14 ноември, от 10:00 часа. Койнаре посреща атлети от 11 държави, които ще се състезават в шест старта при мъжете и жените, младежите и девойките под 23 години и юношите и девойките под 20 години.

Участие са заявили България, Румъния, Малта, Гърция, Хърватия, Израел, Украйна, Сърбия, Молдова, Албания и Турция. България ще бъде представена от 25 атлети с пълни отбори във всички шест старта. Сред водещите имена в националния състав са балканският шампион по крос-кънтри за 2023 година Иво Балабанов, националната рекордьорка на 10 000 м, полумаратон и маратон Милица Мирчева, Маринела Нинева и Девора Аврамова. Мирчева е европейска вицешампионка за девойки по 23 в кроса от 2014 г.

Кметът на Койнаре Денислав Динов сподели, че жителите на града са се подготвяли две години за домакинството на балканския шампионат. Той благодари на местния атлетически клуб Спартак и на десетките доброволци, работили неуморно за организацията. Динов припомни, че повече от 30 години Койнаре е домакин на традиционния мемориален турнир по бягания „Димитър Върбанов – Митето“, а провеждането на балканско първенство по крос-кънтри е сбъдната мечта за града.

Кметът на община Червен бряг Атанас Атанасов подчерта, че инвестициите в спортната инфраструктура са сред приоритетите на общината. Той определи балканския шампионат като едно от най-значимите спортни събития, провеждани на територията й, и даде организацията на първенството като пример за успешно сътрудничество между местната власт и спортните организации.

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов поздрави местния клуб Спартак – Койнаре и специално неговия президент Данаил Ненков, когото определи като неуморния двигател на атлетическите прояви в града през последните три десетилетия. Карамаринов отбеляза, че Койнаре е малък град с големи амбиции, в който се организират състезания на ниво, съпоставимо с това в големите градове. Той благодари на Българската федерация по лека атлетика, община Червен бряг и кметството в Койнаре за отличното сътрудничество.

Президентът на Европейската атлетика припомни, че лично е присъствал на редица състезания по бягания в града, но домакинството на балканския шампионат по крос-кънтри е своеобразен връх в дългогодишните усилия на местните организатори. Президентът на БФЛА Георги Павлов изрази благодарност към всички институции и организации, допринесли за провеждането на шампионата – Министерството на младежта и спорта, община Червен бряг, кметство Койнаре и местния атлетически клуб Спартак.

Павлов подчерта, че подобно събитие се организира не само с пари, но и със сърце. Той специално открои личния принос на президента на „Спартак“ – Койнаре Данаил Ненков за подготовката и реализирането на балканския шампионат. Националната рекордьорка Милица Мирчева сподели, че настроението в българския отбор е отлично и всички състезатели са мотивирани да дадат най-доброто от себе си пред родната публика.

Президентът на БФЛА Георги Павлов връчи благодарствен плакет на кмета на община Червен бряг Атанас Атанасов, кмета на Койнаре Денислав Динов и на Данаил Ненков. От името на „Спартак“ – Койнаре Данаил Ненков връчи кристални плакети на официалните гости, представителите на институциите и партньорите на клуба. Кметът Атанас Атанасов също поднесе плакети и подаръци на гостите на събитието.

#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

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