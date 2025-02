Паолини няма да зашитава титлата си в Дубай, Швьонтек продължава напред

Ига Швьонтек победи Даяна Ястремска със 7:5, 6:0 и се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на Дубай. Втората поставена се нуждаеше от 92 минути, за да сложи край на съпротивата на украинката, като последната спаси два мачбола, но след това не успя да се противопостави на Швьонтек.

Полякинята допусна два пробива в първия сет, но след това реализира цели 3 за категоричния успех във втората част.

Швьонтек ще играе срещу победителката от мача между американката Пейтън Стърнс и рускинята Мира Андреева, номер 12 в схемата.

Американката с "уайлд кард" София Кенин спечели срещу Жасмин Паолини с 6:4, 6:0 след малко повече от час игра.

Четвъртата в схемата италианка контузи десния си глезен в първия гейм на втория сет и така не успя да продължи защитата на титлата си в Дубай.

Кенин, която заема 56-о място в света ще се изправи на четвъртфиналите срещу шестата поставена Елена Рибакина. Казахстанката победи Паула Бадоса с 4:6, 7:6(8), 7:6(2).

Рибакина записа една от най-драматичните победи в кариерата си, като спаси 6 мачбола, преди да осъществи пълен обрат.

Американката Ема Наваро също премина осминафиналите, след като победи швейцарката Белинда Бенчич със 7:6 (6), 2:6, 6:3.



























































































































































The Pole had her serve broken twice but she converted six break points on the back of a 62 percent average on the second-serve return.



Swiatek, ranked No 2, will play the winner of the match between American Peyton Stearns and Russian Mirra Andreeva, the No 12 seed, next.

In the previous round of the Dubai tournament, the Pole defeated Belarusian Victoria Azarenka (6-0, 6-2).

Yastremska, ranked No 48, beat Pole Magda Linette (6-3, 7-5) and Russian Anastasia Potapova (6-2, 6-3) in the previous rounds of the Dubai tournament.

Dubai WTA 1000, other last 16 results (The Aviation Club Tennis Centre, hard, USD 3.664.963, most recent results first):



Sorana Cirstea vs. Emma Navarro

Aryna Sabalenka vs. Clara Tauson

McCartney Kessler vs. Karolina Muchova

Peyton Stearns vs. Mirra Andreeva

Elena Rybakina vs. Paula Badosa

Linda Noskova beat Jessica Pegula (5): 6-3, 7-6 (8)

Sofia Kenin (WC) beat Jasmine Paolini (4): 6-4, 6-0

