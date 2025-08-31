Папата призова за край на „пандемията на оръжията“ след стрелбата в Минесота

Папа Лъв XIV днес призова да се сложи край на „пандемията на оръжията – големи и малки“, докато проведе публична молебен за жертвите на стрелбата в католическото училище в американския щат Минесота, предаде Асошиейтед прес.

Първият американски папа говори на английски език пред събралото се на площад „Свети Петър“ множество, осъждайки атаката и „логиката на оръжията“, подклаждаща войни по целия свят.

„Молитвите ни са за жертвите на трагичната стрелба по време на училищна литургия в американския щат Минесота. Безбройните деца, убивани и ранявани всеки ден по света, са в молитвите ни. Нека се молим на Бог да спре пандемията от оръжия, ръчни и тежки, която заразява нашия свят“, заяви той.

Две деца бяха убити, 20 души бяха ранени по време на стрелбата в сряда в църква в Минеаполис, докато стотици ученици от близко католическо училище и други миряни се събираха за литургия.

Същевременно папата призова към незабавно прекратяване на огъня в Украйна и „сериозен ангажимент за диалог“ от враждуващите страни.