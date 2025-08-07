БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пари. Пари. И пак пари

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
Чете се за: 05:07 мин.
Спорт
В края на август ще започне последният турнир от Големия шлем в тениса. Един от спортовете извън футбола, който се радва на огромен зрителски интерес и аудитория, която би предпочела да гледа мача между Медведев и Рубльов, вместо да се любува на това, което предоставят по другия канал Арсенал и Уест Хем. И спорт, който може да се похвали с невероятни наградни фондове.

Споменах вече наближаващото с бясна скорост Открито първенство на Съединените Щати.

Първият турнир от много години насам от Голямата четворка, в който няма да имаме възможността да гледаме Григор Димитров, след като контузията в гръдния мускул ще наруши внушителната му поредица. И първият турнир, който ще предостави подобни наградни фондове, както стана ясно официално днес.

Победителите при мъжете и жените в началото на септември ще получат по 5 милиона долара. Всичко това е част от грандиозния награден фонд, който възлиза общо на 90 милиона от щатската валута. Най-голямото „портмоне“ в историята на тениса. Дори ако направим сравнение само с миналата година, ще открием, че това е увеличение с колосалните 39% по отношение на паричните възнаграждения за тенисистите на сингъл. Тогава шампионите трябваше да се задоволят „само“ с по 3 милиона и 600 хиляди долара на калпак. Ако говорим за общия награден фонд – то това е с 20% повече, защото през 2024 предвидените за премии пари бяха 75 милиона долара.

Сравненията могат да продължат и с другите турнири от Шлема, при това не се налага да връщаме календара назад в годините, а просто ще погледнем към последната надпревара – тази на божествената трева в Лондон. Победителите при мъжете и дамите спечелиха по 3 милиона паунда на Уимбълдън, общият фонд беше в параметрите на 53 милиона паунда. Вече дори квалификациите за US Open стават безкрайно примамливи, защото ако отпаднеш в първия кръг, ще получиш автоматично 110 хилади долара. Без да елиминираш нито един опонент в основната схема. Само си представете за каква конкуренция ще става дума!

По-рано през настоящата година играчите, които се намират в топ 20 на световните ранглисти при двата пола, изпратиха писмо до организационните комитети на четирите големи турнири с искане за по-големи приходи и очевидно желанията са им изпълнени. В ролята на златната рибка влизат ентусиазирано от Флашинг Медоус, които съобщиха, че ще опитат „да завишат с двуцифрени проценти възнагражденията за всички кръгове при всички надпревари (двойки, смесени двойки, сингъл и т.н), като особено солидни опити ще бъдат направени в тази посока по отношение на заключителните кръгове на сингъл“. Речено – сторено. При двойките – било то мъжки или женски – увеличението в сравнение с преди 12 месеца ще бъде с 23%.

За първи път в историята трите двойки, които стигнат до трофея (жени, мъже, смесено) ще получат по 1 милион долара. Дори в квалификациите от организаторите са предвидили състезателите да получат с 10% по-високи суми. От Откритото първенство на Съединените Щати ще имат и сериозни разходи по отношение на пътните разходи на тенисистите – нещо, което в миналото, също е било трън в петите на много организатори.

Да видим дали всичко това ще стимулира допълнително майсторите с ракета в ръка да подобряват рекорди и да предоставят гладиаторски битки на многомилионната си аудитория. По 5 пъти в Оупън ерата титлата е печелена от Роджър Федерер, Пийт Сампрас и Джими Конърс. Крис Еварт и Серина Уилямс имат по шест отличия във визитките си при дамите. Единственият непоставен, успявал да стане шампион, е Андре Агаси през 1994 при мъжете, докато при жените това постигат три състезателки – Ким Клайстерс през 2009, Слоун Стивънс през 2017 (когато американката играе със защитен ранкинг), както и Ема Радукану от 2021 (единствената квалификантка, стигнала до титлата).

#US Open 2025

