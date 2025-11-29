БНТ
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
10:34, 29.11.2025
Чете се за: 01:10 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Български футбол
Футбол
Спорт
Първа лига: ЦСКА 1948 – Берое 1:1 (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
13:27, 29.11.2025
Спорт
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: Startphoto.bg.
#Първа лига 2025/2026
#ПФК Берое Стара Загора
#ПФК ЦСКА 1948
Още от: Български футбол
Пастор се завръща за ЦСКА за гостуването на Спартак
Валери Божинов, Гьоко Хаджиевски и Радослав Янков в "Арена спорт"
11:35, 29.11.2025
Чете се за: 00:27 мин.
Валентин Илиев в предаването "Аз съм"
10:05, 29.11.2025
Чете се за: 01:52 мин.
ЦСКА ще иска да продължи възхода си при гостуването на Спартак Варна
08:00, 29.11.2025
Чете се за: 02:47 мин.
Георги Иванов взе участие в заседанието на УС на Аматьорската футболна лига към БФС
21:58, 28.11.2025
Чете се за: 01:35 мин.
Младежки национал преподписа със Спартак Варна
20:08, 28.11.2025
Чете се за: 00:52 мин.
