БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
1
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Исторически успех за България в турнира за Купа...
18:08, 14.09.2025
Чете се за: 02:00 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Български футбол
Футбол
Спорт
Първа лига: Локомотив (Пловдив) – Лудогорец 1:1 (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
18:47, 14.09.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: Startphoto.bg.
Сподели
Копирано в клипборда
#Първа лига 2025/2026
#ПФК Локомотив Пловдив
#ПФК Лудогорец
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
2
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
3
Кръстовден е!
4
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
5
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
6
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...
Реклама
Най-четени
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
5
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Реклама
Още от: Български футбол
Гьозтепе измъкна точката при гостуването си на Кайзериспор
Веласкес определи групата за мача с Локо (София)
15:04, 14.09.2025
Чете се за: 00:57 мин.
Александър Димитров: За мен би било чест и стъпка нагоре да поема националния отбор
12:32, 14.09.2025
Чете се за: 02:35 мин.
Александър Димитров, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт"
12:10, 14.09.2025
Чете се за: 01:12 мин.
Левски има тотално превъзходство в преките двубои с Локомотив София
08:20, 14.09.2025
Чете се за: 02:20 мин.
Първа лига: ЦСКА - Септември (ГАЛЕРИЯ)
23:14, 13.09.2025
Реклама
Водещи новини
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
18:00, 14.09.2025
Чете се за: 02:00 мин.
Тенис
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
19:29, 14.09.2025
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
18:41, 14.09.2025
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Реакцията на България: Премиерът заяви, че са взети мерки за защита на въздушното ни пространство
20:03, 14.09.2025
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Тревога в небето: Опасност от руски дронове по Източни фланг
19:40, 14.09.2025
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
18:09, 14.09.2025
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Расте броят на жертвите от антиправителствените протести в Непал
18:55, 14.09.2025
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Марко Рубио пристигна на посещение в Израел
19:51, 14.09.2025
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ