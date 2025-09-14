БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Исторически успех за България в турнира за Купа...
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първа лига: Локомотив (Пловдив) – Лудогорец 1:1 (ГАЛЕРИЯ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Локомотив (Пловдив) – Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Снимки: Startphoto.bg.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
2
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Кръстовден е!
3
Кръстовден е!
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
4
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
6
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
5
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Български футбол

Гьозтепе измъкна точката при гостуването си на Кайзериспор
Гьозтепе измъкна точката при гостуването си на Кайзериспор
Веласкес определи групата за мача с Локо (София) Веласкес определи групата за мача с Локо (София)
Чете се за: 00:57 мин.
Александър Димитров: За мен би било чест и стъпка нагоре да поема националния отбор Александър Димитров: За мен би било чест и стъпка нагоре да поема националния отбор
Чете се за: 02:35 мин.
Александър Димитров, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт" Александър Димитров, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт"
Чете се за: 01:12 мин.
Левски има тотално превъзходство в преките двубои с Локомотив София Левски има тотално превъзходство в преките двубои с Локомотив София
Чете се за: 02:20 мин.
Първа лига: ЦСКА - Септември (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА - Септември (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Чете се за: 02:00 мин.
Тенис
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Реакцията на България: Премиерът заяви, че са взети мерки за защита на въздушното ни пространство Реакцията на България: Премиерът заяви, че са взети мерки за защита на въздушното ни пространство
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Тревога в небето: Опасност от руски дронове по Източни фланг
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Расте броят на жертвите от антиправителствените протести в Непал
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Марко Рубио пристигна на посещение в Израел
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ