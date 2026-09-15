Първият училищен звънец – 700 хиляди ученици влязоха в класните стаи

Началото на новата учебна година беше даден в цялата страна. Първият училищен звънец би във всички 2322 училища у нас за 700 хиляди ученици. С особено вълнение са най-малките – 55 хиляди първокласници, които от днес гордо могат да нарекат себе си ученици.

В столичното 107 ОУ по традиция първият учебен ден започна точно в 10:00 часа с националния химн и издигането на националното знаме. Днес най-щастливи и най-възторжени са първокласниците. Общо в цялата страна те са над 55 000, а в това училище има 88 първокласници в четири паралелки.

Виктор: Щастлив съм и много искам да съм първокласник, защото мисля, че това училище е едно от хубавите.



Мария: Ще уча, ще имам много приятели, защото трябва. - Защо трябва? - Защото, ако пропусна училище, няма да науча много неща." Катерина Пумпалова, класен ръководител на 1А клас в 107 ОУ: "Първи клас е нещо ново както за мен, така и за родителите и децата. Да си първокласник не е шега – казал го знаете кой, вълнувам се много."

Какво ще се случва в българското образование през тази учебна година?

През тази седмица МОН ще представи нови мерки за затягане на дисциплината, особен след последните лоши резултати от изследването PISA. Ще се търси и нова формула, която да замени "парите следват ученика", за да се вкара компонент за качество и да не страдат малките училища. Добрата новина е, че през тази учебна година ще има две пролетни ваканции, като през май ще има слети дни заради празниците.

Първият училищен звънец удари тази сутрин и в най-новото столично училище “Ангел Каралийчев”. То е първото, открито от 30 години насам и в него ще се обучават над 400 деца. Сред официалните гости на церемонията бяха Негово светейшество българският патриарх Даниил и кметът на София Васил Терзиев.

Български патриарх Даниил: "В първия учебен ден пожелаваме на всички деца божията помощ в така необятното поле на просветата, науката и божията помощ в това да усвояват полезните науки, но и да укрепва съвестта им, волята им в разграничаване и разбиране на това що е добро и що е зло, да избират доброто и да постоянстват в него. Бог да пази и да помага на децата на България!"

Васил Терзиев, кмет на София: "Да ви пожелая да идвате все така усмихнати с огромно желание. Това е мястото, където ще изградите приятелства, ще натрупате знания и където ще се подготвите за всичко, което следва. А в този път нека учителите имат вдъхновение да ви помагат, да ви водят, да ви бъдат коректив, когато е нужно, вие да ги слушате в редките случаи, когато е нужно и заедно с вашите родители да успеете да напишете златната история на новото 204-о училище."

снимки: БТА

Честита нова учебна година на всички над 700 000 български ученици и техните учители!

Вижте прякото включване на Елеана Димитрова