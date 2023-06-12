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Петима български борци излизат на тепиха в първия ден на европейското за кадети до 17г. в Албания

от Борил Гочев
15:09, 12.06.2023
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
Петима български борци излизат на тепиха в първия ден на европейското за кадети до 17г. в Албания
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Петима борци ще дадат старт днес на българското участие по време на европейското първенство за кадети до 17 години, което се провежда в Тирана, Албания.

Шампионатът ще стартира със схватките в класически стил при момчетата, а днес на тепиха ще излязат Владислав Марков (48 кг), Альоша Илиев (55), Антонио Христов (65), Мартин Шишеков (80) и Антонио Тахов (110).

В утрешния ден своето участие в надпреварата ще започнат и останалите ни представители при класиците, след което в сряда и четвъртък ще бъде ред на жените, а в петък и събота са схватките в свободния стил.

Европейското първенство завършва в неделя (18 юни), за когато са предвидени и последните финали при свободняците.

Ето го и списъкът с всички български участници на първенството:

Мъже класически стил - треньори Николай Дачев и Мариян Бяндов:
45 кг Калоян Иванов "Ботев-93", Враца
48 кг Владислав Марков "Плевен", Плевен
51 кг Живко Хинков "Левски", София
55 кг Альоша Илиев "Плевен", Плевен
60 кг Кристиян Миленков "Левски", София
65 кг Антонио Христов "Ботев-93", Враца
71 кг Сергей Стоев "Балкан", Ботевград
80 кг Мартин Шишеков "Локомотив", Пловдив
92 кг Радостин Василев "ЦСКА", София
110 кг Антонио Тахов "ЦСКА", София

Жени - треньори Станка Златева и Мирослав Гешев:
46 кг Азра Мустафова "Дунав", Сливо поле
49 кг Олга Попова, "ЦСКА", София
53 кг Никол Александрова "Левски", София
57 кг Виктория Бойнова "ЦСКА", София
61 кг Илинка Стефанова "Рилски спортист", Самоков
65 кг Виктория Радева "Бургас", Бургас
69 кг Сара Ахмедова "Дунав", Сливо поле
73 кг Александра Стоянова "Бургас", Бургас

Мъже свободен стил - треньори Ангел Тодоров и Мариян Недков:
48 кг Симеон Сидерас СК Борба и самбо, Ямбол
51 кг Есад Бозали СК Борба "Локомотив", Пловдив
55 кг Мурад Иляз "Буря", Караманци
60 кг Беркай Тефик "Буря", Караманци
65 кг Ердал Галип "Черноморец-св.борба", Бургас
71 кг Стилян Джоров "Би Риал", Сандански
80 кг Григор Чернаков "Берое", Стара Загора
92 кг Ахмед Ахмед "Ангел войвода-Хасково", Хасково
110 кг Онур Яшар "Юнак-Локомотив", Русе

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#Европейско първенство по борба за кадети до 17 г.
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