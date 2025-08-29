БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Певицата Джеси Джей отменя турнето си заради лечението ѝ от рак на гърдата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Запази
певицата джеси джей отменя турнето заради лечението рак гърдата
Слушай новината

Певицата Джеси Джей отлага предстоящото си турне, тъй като ѝ предстои втора операция във връзка с лечението ѝ от рак на гърдата, пише Прес асосиейшън медия/ДПА.

37-годишната изпълнителка трябваше да тръгне на турне във Великобритания и Европа през октомври и да изнесе представления в САЩ през ноември, но в пост в Инстаграм отбелязва, че датите за концертите са променени или отменени.

Във видео Джеси Джей, чието истинско име е Джесика Корниш, казва: "За съжаление, трябва да премина през втора операция. Нищо твърде сериозно, но трябва да бъде направена преди края на годината и, за съжаление, съвпада със средата на турнето".

Датите за концертите във Великобритания и Европа са отменени за април 2026 г., добавя певицата, а американското турне засега е отложено.

"Това е положението и съжалявам", казва изпълнителката.

Джеси Джей, която има едно дете, премина първата операция през юни, а в началото на този месец разкри, че след интервенцията косопадът ѝ е много интензивен.

Певицата се бори със здравословни проблеми през целия си живот. Като 8-годишна е диагностицирана със сърдечно заболяване, получава лек инсулт на 18 години и почти губи слуха си през 2020 г.

"Така че, моля, бъдете търпеливи за турнето в САЩ", казва Джеси Джей на своите 14,2 милиона последователи в Инстаграм. "Вие, хора, знаете колко много искам да го направя, но просто не мога. И трябва да бъда реалист".

#отменя турнето #Джеси Джей #лечение

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
2
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
3
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
4
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя,...
Пожар гори на територията на парк "Рила"
5
Пожар гори на територията на парк "Рила"
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
6
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Общество

Астрономи откриха планета в процес на формиране около млада звезда
Астрономи откриха планета в процес на формиране около млада звезда
Бъдещето на музея на Ван Гог под въпрос: Сградата се нуждае от средства за спешен ремонт Бъдещето на музея на Ван Гог под въпрос: Сградата се нуждае от средства за спешен ремонт
Чете се за: 02:05 мин.
Авиокомпания увеличава бонусите за служителите си, които следят прекалено голям багаж Авиокомпания увеличава бонусите за служителите си, които следят прекалено голям багаж
Чете се за: 01:15 мин.
50% мита за индийския внос в САЩ: Премиерът Моди заминава за Китай 50% мита за индийския внос в САЩ: Премиерът Моди заминава за Китай
Чете се за: 03:17 мин.
След серия неуспешни опити - ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" полетя След серия неуспешни опити - ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" полетя
Чете се за: 00:42 мин.
Доналд Тръмп поздрави Тейлър Суифт и Травис Келси за годежа им Доналд Тръмп поздрави Тейлър Суифт и Травис Келси за годежа им
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на цигарите" се върна в България Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на цигарите" се върна в България
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ