Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7 месеца

От 1 октомври до 30 април 2026 г. няма да се допуска движението на стари коли в центъра на Пловдив. Това реши общинският съвет в града на тепетата, след като прие Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на община Пловдив.

Точката предизвика дълго обсъждане и много предложения, изказвания и реплики. Съгласно предложението има определени две зони - малък и голям ринг или т. нар. Център и Широк център на града, за забрана движението на автомобили с екологична група 1, 2 и 3 от 1 октомври до 30 април 2026 г.

Одобрена бе и точката в дневния ред община Пловдив да кандидатства с проектно предложение "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване на емисиите на ФПЧ чрез изграждане и въвеждане на зони с ниски емисии от транспорт на територията на община Пловдив" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Зони с ниски емисии от транспорт" по приоритет 5 "Въздух" по Програма "Околна среда" 2021-2027.

Общинските съветници в Пловдив с едно гласуване одобриха 13 апартамента частна общинска собственост, включени във Фонд "Настаняване под наем", да бъдат продадени на наемателите. Предложението за обединяването на тези 13 точки от дневния ред в едно гласуване бе отправено от общинския съветник Стефан Послийки от "Съединени за Пловдив".

Гласуван бе годишният обобщен доклад за резултатите от дейността през 2024 г. на общинските публични предприятия, които не са лечебни заведения. С 30 гласа „за“ бе приет отчетът за изпълнение на бюджета на Община Пловдив за 2024 г. С 41 гласа "за" бе гласувана и информация за изпълнение на бюджета на Общината и сметките за средствата от Европейския съюз към 30 юни тази година за приходната и разходната част на бюджета.

Гласувано бе и предложение за осигуряване на средства в размер на 300 000 лв. в бюджета на община Пловдив за 2026 г. за изготвянето на фитосанитарна оценка на дървесната растителност на територията на районите в града. Преди гласуването на точката кметът на Пловдив Костадин Димитров изказа мнение, че предложението е добро и има необходимост от обследване на зелената система на града.