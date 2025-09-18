БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7...
Чете се за: 02:42 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7 месеца

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази
пловдив затваря центъра движение стари коли месеца
Слушай новината

От 1 октомври до 30 април 2026 г. няма да се допуска движението на стари коли в центъра на Пловдив. Това реши общинският съвет в града на тепетата, след като прие Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на община Пловдив.

Точката предизвика дълго обсъждане и много предложения, изказвания и реплики. Съгласно предложението има определени две зони - малък и голям ринг или т. нар. Център и Широк център на града, за забрана движението на автомобили с екологична група 1, 2 и 3 от 1 октомври до 30 април 2026 г.

Одобрена бе и точката в дневния ред община Пловдив да кандидатства с проектно предложение "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване на емисиите на ФПЧ чрез изграждане и въвеждане на зони с ниски емисии от транспорт на територията на община Пловдив" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Зони с ниски емисии от транспорт" по приоритет 5 "Въздух" по Програма "Околна среда" 2021-2027.

Общинските съветници в Пловдив с едно гласуване одобриха 13 апартамента частна общинска собственост, включени във Фонд "Настаняване под наем", да бъдат продадени на наемателите. Предложението за обединяването на тези 13 точки от дневния ред в едно гласуване бе отправено от общинския съветник Стефан Послийки от "Съединени за Пловдив".

Гласуван бе годишният обобщен доклад за резултатите от дейността през 2024 г. на общинските публични предприятия, които не са лечебни заведения. С 30 гласа „за“ бе приет отчетът за изпълнение на бюджета на Община Пловдив за 2024 г. С 41 гласа "за" бе гласувана и информация за изпълнение на бюджета на Общината и сметките за средствата от Европейския съюз към 30 юни тази година за приходната и разходната част на бюджета.

Гласувано бе и предложение за осигуряване на средства в размер на 300 000 лв. в бюджета на община Пловдив за 2026 г. за изготвянето на фитосанитарна оценка на дървесната растителност на територията на районите в града. Преди гласуването на точката кметът на Пловдив Костадин Димитров изказа мнение, че предложението е добро и има необходимост от обследване на зелената система на града.

#затваря центъра #стари коли #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
2
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
4
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
6
"Зависими", "бухалки" и...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Регионални

Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Чете се за: 00:30 мин.
Задържаха мъж на "Дунав мост", пренасял 55 000 лева, заработени от ало измами Задържаха мъж на "Дунав мост", пренасял 55 000 лева, заработени от ало измами
Чете се за: 02:47 мин.
Възможно ли е у нас да има "Ден без загинали на пътя"? Възможно ли е у нас да има "Ден без загинали на пътя"?
Чете се за: 01:02 мин.
Защо? Две години след като Филип беше пометен на пешеходна пътека - присъда няма Защо? Две години след като Филип беше пометен на пешеходна пътека - присъда няма
Чете се за: 02:17 мин.
Кебапчета, ракия и незаконни сондажи за вода: Кметът на село Огняново бил бит - хотелиерът "с пръст не го бил докоснал" Кебапчета, ракия и незаконни сондажи за вода: Кметът на село Огняново бил бит - хотелиерът "с пръст не го бил докоснал"
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7 месеца
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7 месеца
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ