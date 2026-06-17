По всички възможни механизми и формати България представи своята позиция за подпалените в Скопие автомобили, заяви Велислава Петрова

По всички възможни механизми и формати България представи своята позиция за подпалените в Скопие дипломатически автомобили, каза министърът на външните работи Велислава Петрова пред журналисти в кулоарите на парламента.

Петрова припомни, че в позиция от МВнР са осъдили този акт, който показва, че когато езикът на омразата бива толериран и утвърждаван на високо дипломатическо ниво, се стига до такъв тип действия.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Беше представена позиция на ниво Общи въпроси в Брюксел, чрез нашите представители в Съвета на Европа, в ОССЕ във Виена, в момента тече диалог сред нашите евродепутати за начина, по който те да могат да представят българската позиция. Така че по всички възможни в механизми и на всички възможни формати България представи своята позиция."

Тя припомни и разговора си със своя северомакедонски колега:

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Дадох ясно да се разбере, че ние очакваме да разберем не само кой е извършителят, а какви са мотивите и какво ще предприеме от тяхна страна, за да не се случват такъв тип прояви в бъдеще, защото това не е първият път, в който нещо такова се случва."

Според Велислава Петрова опитът да се премахне от доклада за Република Северна Македония текст, свързан с дейността на съвместната Историческа комисия не се харесва на управляващите в Скопие: