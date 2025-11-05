БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

Пореден протест на "Правосъдие за всеки" с искане за оставката на Сарафов

Тихомир Игнатов
Снимка: БНТ
От "Правосъдие за всеки" отново излязоха на протест тази вечер в София. От инициативата настояват за оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, както и на временния председател на Антикорупционната комисия Антон Славчев.

Протестът започна пред Съдебната палата и премина в шествие до Орлов мост. От "Правосъдие за всеки" настояват за ефективна съдебна реформа, тъй като според тях прокуратурата стои зад политически мотивирани обвинения и посочват делото срещу варненския кмет Благомир Коцев.

Протестиращите са против и исканото увеличение на възнагражденията на ВСС и питат кога магистратите с изтекъл мандат ще бъдат сменени.

адв. Емил Георгиев: "Една част от обществото поне продължава да е будна, не е съгласна със случващото се в България, в съдебната власт особено, с нелегитимен изпълняващ функцията главен прокурор, на фона на увеличен бюджет и увеличени заплати."

- Основното искане е справедливост.

- Искам да им кажа, че техният професионален императив е да служат на закона. Ние живеем в държава с върховенство на закона, а не на чуждите интереси.

По-късно протестиращите дойдоха пред сградата на БНТ.

снимки: Тихомир Игнатов, БНТ

#Инициатива "Правосъдие за всеки" #протест пред съдебната палата # Борислав Сарафов

