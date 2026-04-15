Портланд Трейл Блейзърс влезе в плейофите на НБА с успех над Финикс Сънс

Отборът на Портланд Трейл Блейзърс намери място в плейофите на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, след като победи като гост Финикс Сънс със 114:110 в първата плей-ин битка в Западната конференция.

"Пионерите" влизат в същинската фаза на плейофите като поставени на седмо място и в първия кръг ще се изправят срещу втория от редовния сезон - Сан Антонио Спърс. За Финикс пък остава надеждата за спечелване на осмото място, което минава през успех над победителя от двойката между Лос Анджелис Клипърс и Голдън Стейт Уориърс.

С най-голям принос за победата на Портланд бе израелският национал Дени Авдия, който вкара 41 точки при стрелба от игра 15 от 22, овладя седем борби и достави 12 асистенции за съотборниците си. Още 21 точки прибави ветеранът Джру Холидей, а Шедон Шарп се включи от пейката с 12 точки.

Блейзърс изоставаха с 11 точки в средата на последната четвърт и с осем само три минути и половина преди края, но затвориха срещата със серия от 17:5 точки. Победният кош бе дело на Авдия, който вкара за 111:110 16 секунди преди края, а в последвалото нападение домакините от Финикс направиха пропуск чрез Джейлън Грийн.

Именно Грийн бе най-резултатен за "слънцата" с 35 точки, Девин Букър прибави 22, а с 20 завърши Дилън Брукс.

Portland clinches the West #7 seed and will face San Antonio in Round 1 of the NBA Playoffs presented by @Google! — NBA (@NBA) April 15, 2026

Още по-драматичен се оказа сблъсъкът в Източната конференция между завършилите на девето и десето място в редовния сезон Шарлът Хорнетс и Маями Хийт. В Шарлът домакините спечелиха със 127:126 след продължение след кош на ЛаМело Бол пет секунди преди края.

Двубоят премина при напълно поделено надмощие, като най-голямата разлика бе от осем точки в полза на Хорнетс в началото на четвъртата четвърт.

Със страхотна стрелба от тройката обаче Маями обърна резултата в своя полза и две минути преди края "горещите" бяха напред със 111:105.

Тройка на резервата Коби Уайт 14 секунди преди финалната сирена прати мача в продължение, в което Шарлът стартира по-добре. Домакините поведоха със 125:120 само 25 секунди преди края след самостоятелен пробив на ЛаМело Бол, което накара старши треньора на гостите Ерик Сполстра да вземе таймаут.

Веднага след него Тайлър Хиро вкара тройка за Маями, а след подновяването на играта съотборниците му форсираха грешка и отнеха топката. Бол фаулира Хиро и го прати на наказателната линия за три опита, като и трите бяха успешни за 126:125.

Последва атака на Бол, която бе успешна, а в последната секунда Девиън Мичъл опита да донесе успеха на Маями, но стрелбата му бе парирана.

Бол завърши с 30 точки и 10 асистенции за Шарлът, Майлс Бриджес добави 28 точки, а Брендън Милър реализира 23. За тима на Маями, който загуби в началото на втората четвърт звездата си Бам Адебайо заради контузия, най-резултатен с 28 точки бе Девиън Мичъл, още 27 реализира Андрю Уигинс, а Хиро завърши с 23.

Победата праща Шарлът в мача за осмото място, където съперник на тима ще бъде загубилият от двойката между Филаделфия Севънтисиксърс и Орландо Меджик. За Маями поражението сложи край на сезона.