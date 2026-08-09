Повишена опасност от пожари в Гърция – в четири района е в сила червен код

Гърция е под повишена тревога заради опасност от пожари. Четири района са с червен код, затворени са природни зони, а заради силния туристически трафик към островите са пуснати допълнителни фериботи.

Властите призовават жителите и пътуващите в Гърция да спазват ограниченията и мерките срещу възникване на пожари. Да не се пренебрегва, а да се спазват указанията, които властите изпращат по мобилните телефони.

В сила са превантивните мерки, забраняващи движението на автомобили и граждани до някои национални паркове и гори. Спрян е достъпът до хълмовете на Атина поради риск от пожари.

За пътуващите с фериботи транспортните компании изискват пътниците да са няколко часа преди потегляне на кораба на пристанището. Днес пуснаха и извънредни фериботи поради силен трафик към островите.

снимки: БТА

Има предупреждения към туристите в Северна Гърция, сред които има много българи, да бъдат внимателни при влизане в морето, поради силни ветрове. Зачестиха случаите в района на пострадали деца, оставени без надзор в морето. Отново има задръстване при пътната каса на магистралата към Кавала.