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Повишена опасност от пожари в Гърция – в четири района е в сила червен код

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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повишена опасност пожари гърция ndash четири района сила червен код
Снимка: БТА
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Гърция е под повишена тревога заради опасност от пожари. Четири района са с червен код, затворени са природни зони, а заради силния туристически трафик към островите са пуснати допълнителни фериботи.

Властите призовават жителите и пътуващите в Гърция да спазват ограниченията и мерките срещу възникване на пожари. Да не се пренебрегва, а да се спазват указанията, които властите изпращат по мобилните телефони.

В сила са превантивните мерки, забраняващи движението на автомобили и граждани до някои национални паркове и гори. Спрян е достъпът до хълмовете на Атина поради риск от пожари.

За пътуващите с фериботи транспортните компании изискват пътниците да са няколко часа преди потегляне на кораба на пристанището. Днес пуснаха и извънредни фериботи поради силен трафик към островите.

снимки: БТА

Има предупреждения към туристите в Северна Гърция, сред които има много българи, да бъдат внимателни при влизане в морето, поради силни ветрове. Зачестиха случаите в района на пострадали деца, оставени без надзор в морето. Отново има задръстване при пътната каса на магистралата към Кавала.

#опасност от пожар #пожари в Гърция #опасност от пожари

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