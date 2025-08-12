БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Запази
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Слушай новината

Огънят в Пирин планина, който гори вече 19 ден навлезе на териториите на НП Пирин. Това заяви за БНТ директорът на парка Росен Баненски. Той е обхванал около 17 дка територии, които се намират високо в планината, а достигането до тях е изключително трудно заради голяма надморска височина и пресечения терен.

Огнището гори силно и има голямо задимяване, което допълнително усложнява гасенено.

На място са пожарникари, горски, военни, паркова охрана и доброволци, които гасят с раници, защото техника не може да стигне до мястото на огнището.

#природен парк Пирин #пожарите в страната #Пирин

Водещи новини

Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата", заяви Николай Вълканов "Един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата", заяви Николай Вълканов
Чете се за: 09:02 мин.
У нас
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе - битката продължава 16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе - битката продължава
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пожарът в Пирин не стихва Пожарът в Пирин не стихва
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Огненият ад в Средец - локализиран
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Бензин има да се удавим, но няма биоетанол" - има ли криза?
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Абсолютно безобразие": Капитанът на самолета е малък...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Пожари бушуват на много места в Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ