БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предимно слънчево време и леко понижение на температурите днес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Времето
Запази
предимно слънчево време понеделник
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ на места по поречията и в низините ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минимални температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 1°. Преди обяд на места по поречията и в низините все още ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, над западните райони с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони - до умерен. Максимални температури ще са между 12° и 17°, в София - около 13°.

В планините ще е слънчево, с разкъсана предимо висока облачност над масивите от Западна България. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
2
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
4
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
5
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
6
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
6
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...

Още от: У нас

Русе има двама нови заместник областни управители
Русе има двама нови заместник областни управители
Слънчево и топло време в страната Слънчево и топло време в страната
Чете се за: 02:35 мин.
"Мадарски конник" за аржентинския посланик - президентът връчи наградата на Алехандро Майер "Мадарски конник" за аржентинския посланик - президентът връчи наградата на Алехандро Майер
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в българските архиви Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в българските архиви
Чете се за: 03:35 мин.
Шофьор на камион бе нападнат след катастрофа в Разградско Шофьор на камион бе нападнат след катастрофа в Разградско
Чете се за: 00:57 мин.
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
7963
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика? Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в...
Чете се за: 03:35 мин.
Общество
Иран е готов да сформира двустранен екип, който да разследва...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ