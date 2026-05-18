Премиерът Радев пред Мерц: В условията на войни Европа трябва има много по-силна роля в дипломацията за деескалация и възвръщане на мира

Първа официална визита на премиера Румен Радев в Берлин. Първото посещение на министър-председателя неслучайно е в Германия. Той изтъкна, че страната е наш стратегически партньор.

От Берлин предава Милена Кирова.

Радев беше посрещнат в канцлерството. Радев и Мерц проведоха разговор „на четири очи“. Проведе се и пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера и министър на икономиката и министъра на външните работи.

Във фокуса на разговорите бяха отбраната на Европа, военното производство и инвестиции в страната ни, както и устойчивата кохезионна политика.

България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа, уверен е премиерът Радев.

Румен Радев, премиер на Република България: "Заради политическа нестабилност не можем да разгърнем своя потенциал. За първи път от 30 години имаме една политическа сила, която спечели изборите. Имаме ново правителство, целим да укрепим върховенството на правото, да въведем високотехнологични производства. Ускоряване на инфраструктурните и енергийните продукти, чрез агресивно привличане и защита на чуждестранните производства, сигурността, индустриалната устойчивост на Европа. В условията на войни Европа трябва има много по-силна роля в дипломацията за деескалация и възвръщане на мира. Трябва ясна стратегия за собствен инвестиционен капацитет."

Фридрих Мерц - канцлер на Германия: "Германия е най-големият търговски партньор за България. Радвам се, че можем да продължим тези връзки и в ЕС. Засилването на конкурентоспособността на ЕС е една от нашите основни цели. Трябва да намаляваме корупцията и да разширяваме сътрудничеството."

"По отношение на предизвикателствата пред политиката за сигурност в Европа мога да кажа, че ще продължим усилията си за трайно и справедливо мирно решение в Украйна, и за това говорихме. Увеличаваме и ще увеличаваме натиска върху Москва, Киев може да разчита на нашата последователна и непрестанна подкрепа. Европа е готова да седне на масата за преговорите с Украйна, с Русия и САЩ. Радвам се, скъпи Румен Радев, че България ще върви по този път на европейска солидарност. Фактът, че от влизането в длъжност на новото унгарско правителство в Европа се реализира една нова сплотеност и това ще ни приближи към мира", посочи Мерц.

Иран не бива да държи целия свят като заложник, подчерта германският канцлер.

"Иран не бива повече да държи целия свят като заложник, военно-ядрената програма трябва да бъде прекратена и то по начин, който може да се верифицира. Няма да търпим удари срещу Израел и нашите партньори в региона. Иран трябва да отвори отново Ормузкия проток за свободно и безплатно корабоплаване и затова ще се застъпваме и занапред. Последният петък разговарях с президента Тръмп - бяхме на едно мнение относно целите и необходимостта от решение на основата на преговори", посочи Мерц.

Освен "Райнметал" има потенциал за много други съвместни проекти, изтъкна премиерът Радев.

Румен Радев, премиер на Република България: "Системите Ай Ес Ти в общия европейски щит, за придобиването на различни боеприпаси, за интеграцията на въоръженията, противокорабните системи. За нас е важно сами да поддържаме тези високотехнологични платформи. По отношение на дроновете България става все по-добра. Когато говорим за отбрана - това означава не само оръжия - имаме голям съвместен проект за гига фабрика с голям капацитет."

Фридрих Мерц - канцлер на Германия: "Да има сътрудничество, количеството на производствата да се увеличават и така цените да се съкращават. Само тогава ще имаме сериозен капацитет на европейската отбрана. Системите, които произвеждаме, да бъдат с големи бройки."

Ние трябва да имаме хранителен суверенитет, убеден е Радев.