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При 100% обработени протоколи в Благоевград: 61% за Йотова – Вълчев и 36% за Гюров – Кандев

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Благоевград
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Снимка: БТА
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В Благоевград всички секционни избирателни комисии вече предадоха своите протоколи и те бяха обработени от Районната избирателна комисия и вече потеглиха към ЦИК.

При 100% обработени протоколи резултатите от балотажа показват, че за двойката Йотова – Вълчев са гласували малко над 61% от избирателите. За двойката Гюров – Кандев са гласували 36%.

Иначе изборният ден в Благоевград премина сравнително спокойно, с по-висока избирателна активност – с около 8% от предишния тур, като на миналия тур беше около 19%, то на балотажа вчера беше малко над 27%.

Ето какво каза един от заместник-председателите на СИК в Благоевград:

– Всичко беше нормално. Малко повече гласували от предния път, но нямахме проблеми нито с тока, машините работеха.

БНТ: Избирателите как се справяха с машините?

– С изключение на двама доста възрастни хора, иначе нямаше други проблеми. На тях се налагаше да им се подсказва отзад какво да натиснат, какво да погледнат, но от тези, които са минали през нашата секция, нямаше такива, които да забавят гласуването. Всичко беше нормално.

БНТ: Всички като чели отчитат не изключително спокойни избори, ниска избирателна активност. Според вас на какво се дължи това?

– Много са факторите. Една причина е това президентските избори, в тази ситуация. Никой не е очаквал много по-висока активност, но все пак и тази, която се получи, пък е доста ниска според мен. Но явно така са се стекли политическите обстоятелства. Кампанията може би не се е разви по най-активния начин. Проблемът е в така липсата на достатъчно институционална култура. Аз като учител го виждам и в училище, просто хората малко се интересуват от политическата система, от правомощията на различни институции... И вярно е, че на фона на останалите централни институции президентът има по-ограничени правомощия, но въпреки това те са важни. Защото той има квота представителство на Висшия съдебен съвет. Знаем, че предстои избор на нов Висшия съдебен съвет, където са едни от тежките проблеми на държавата. Има квота и в Конституционния съд. Така, че важна е тази институция, макар и да не е съизмерима като важност с Министерския съвет и Народното събрание.

Вчера проблем имаше с две машини в две секционни избирателни комисии в Благоевград и там те преминаха изцяло на гласуване с хартиени бюлетини.

Вижте прякото включване на Владислава Миланова

#РИК-Благоевград #Благоевград #изборни резултати #предаване на изборни книжа

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