БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Продължава да е затворено летището в Брюксел заради сигнал за дрон

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази

Полетите са пренасочени към околните летища, включително Шарлeроа и Лиеж

летище Брюксел дрон
Снимка: БТА
Слушай новината

Продължава да е затворено летището в Брюксел заради сигнал за дрон.

Полетите са пренасочени към околните летища, включително Шарлeроа и Лиеж.

Местни жители съобщиха, че са видели шест дрона в близост до военновъздушната база в град Пер.

На място пристигна полиция и потвърди наличието на два дрона.

Това е първият случай, в който въздушният трафик на летището в Брюксел е прекъснат заради дрон. Подобни инциденти вече се случваха на други места в Европа.

#затворено летище #дрон #Брюксел

Последвайте ни

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
2
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
3
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
4
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Скача таксата за издаване на лична карта
5
Скача таксата за издаване на лична карта
Българските евромонети - къде и как се секат?
6
Българските евромонети - къде и как се секат?

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
4
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Европа

Връчиха наградата "Гонкур" на френския писател Лоран Мовиние
Връчиха наградата "Гонкур" на френския писател Лоран Мовиние
Затвориха летището в Брюксел заради дрон Затвориха летището в Брюксел заради дрон
Чете се за: 00:57 мин.
Сделката за "Лукойл": За първи път говори шефът на купувача "Гънвор" Сделката за "Лукойл": За първи път говори шефът на купувача "Гънвор"
Чете се за: 01:12 мин.
Дейвид Бекъм получи рицарско звание Дейвид Бекъм получи рицарско звание
Чете се за: 01:02 мин.
Какви оценки получават кандидатите за членство в ЕС? Какви оценки получават кандидатите за членство в ЕС?
Чете се за: 01:27 мин.
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро 2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Чете се за: 06:30 мин.
България и еврото
Затвориха летището в Брюксел заради дрон Затвориха летището в Брюксел заради дрон
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Студентите в Сърбия и Европа: Какво не знае Брюксел за сръбските...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ