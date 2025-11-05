Полетите са пренасочени към околните летища, включително Шарлeроа и Лиеж
Продължава да е затворено летището в Брюксел заради сигнал за дрон.
Местни жители съобщиха, че са видели шест дрона в близост до военновъздушната база в град Пер.
На място пристигна полиция и потвърди наличието на два дрона.
Това е първият случай, в който въздушният трафик на летището в Брюксел е прекъснат заради дрон. Подобни инциденти вече се случваха на други места в Европа.