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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Продължава делото срещу Ива Михайлова в Кочани - ще ѝ позволят ли да се лекува в България?

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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На процеса ще има политици от България

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В Основния съд в Кочани днес продължава делото срещу Ива Михайлова. Близо година след катастрофата при която пострада, тя няма право да напуска родния си град и не може да продължи лечението си от травмите, получени при инцидента. Първи БНТ ви разказахме за историята на младата жена, която има и българско гражданство.

Очаква се днес да бъде разпитан последният свидетел, един полицаите, спирал автомобили за проверка, когато е станала катастрофата.

Пред съда ще бъдат изслушвани и тримата експерти изготвили три експертизи за инцидента. Единият твърди, че Ива е навлязла в насрещното платно за движение и така е предизвикала катастрофата. А другите двама в експертизите си сочат, че с близо 1 метър в платното на Ива е навлязъл автомобилът, който е идвал срещу нея, което довело до инцидента. В съдебната зала ще присъстват депутати от парламентарните групи на „Прогресивна България“, „ГЕРБ“, „Демократична България“ и „Възраждане“.

Днес пред съда в Кочани ще има протестна демонстрация в защита Ива Михайлова, а също и пред посолството на РСМ в София, организирана от фондация „Македония”.

#Кочани #процес #Ива Михайлова #съд #дело

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