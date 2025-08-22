Прокуратурата иска задържане под стража на мъжа, който разруши детска площадка в София

Софийската районна прокуратура внесе в Софийския районен съд искане за определяне на мярка "задържане под стража" спрямо 55-годишен мъж, заканил се с убийство на жена и шофирал след употреба на алкохол. Това съобщиха от прокуратурата.

Оттам посочиха, че мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 20 август, около 22.00 ч. в ж.к. "Христо Смирненски" в София, се заканил с убийство на жена, като я полял с неустановена течност, след което ѝ казал: "Ей сега ще те запаля" и извадил запалка. Жената избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил. Докато шофирал, ударил три паркирали коли и детска площадка.

Пристигналите на място полицаи му направили тест с дрегер, който отчел, че е шофирал с 2,72 промила алкохол в кръвта. Мъжът дал и кръвна проба, която показала, че е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда - 2,38 на хиляда.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание "лишаване от свобода". Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Разследването продължава.

Вчера Софийската районна прокуратура повдигна обвинения на шофьора, който разруши детска площадка в София.